الإمارات تدعو إيران لإنهاء احتلالها 3 جزر إماراتية

المستقلة /- دعت الإمارات إيران لاحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سنواصل دعوة إيران لاحترام القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

وأضاف: “نكرر مطالبتنا بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

وتابع أن “مسألة التوصل لتفاهم مشترك مع إيران يعالج كافة الشواغل والإقليمية والدولية تبقى مطلبا أساسيا”، مشيرا إلى أن “أي اتفاق مستقبلي معإيران يجب أن يعالج أوجه القصور في خطة العمل الشاملة المشتركة وأن يشرك دول المنطقة”.

وفي الملف الأفغاني، قال: “نشدد على الحاجة الماسة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني لاسيما النساء والشباب، ويطوي صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار”.

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