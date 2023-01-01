الإمارات تحطّم رقم “غينيس” القياسي بعرض أذهل العالم

المستقلة/- وثّقت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات “الدرونز” واللذين امتدّا إلى نحو 60 دقيقة تقريباً.

وشهدت فعاليات المهرجان عروضاً استثنائية في مقدّمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي استمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة وحطّم ثلاثة أرقام في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

وقدّم المهرجان أيضاً أضخم عرض لطائرات “الدرونز” الذي حطّم رقماً قياسيّاً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث رسمت رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيّق.

ومثّلت احتفالات رأس السّنة الجديدة في إمارة دبي حدثاً عالميّاً بامتياز، وضع دبيّ، المدينة التي تحتضن أعلى قمة في العالم، في منتصف دائرة اهتمام وترقّب العالم.

وشهدت وجهات دبي الرئيسة مجموعة متنوّعة من الحفلات والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة، أبرزها برج خليفة.

وأطلقت الألعاب النارية في مواقع دبي الشهيرة الأخرى مثل أتلانتس دبي وخور دبي والسيف والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وبلازو فيرساتشي دبي ومنصّة المشاهدة سكاي فيوز وبرواز دبي وبلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس والعديد من المواقع الأخرى.

 

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