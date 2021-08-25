الإماراتية بدرية الشحي توثق بعدستها أجمل اللحظات

المستقلة/- تمكنت الإماراتية بدرية الشحي من تطوير هوايتها في التصوير ، بتوثيق اللحظات المميزة بعدستها ، من خلال الجولات التي تقوم بها من خلال التركيز على المعالم السياحية أو معارض التحف الأثرية لإبراز القيم الجمالية للتحف وكافة نواحي الحياة .

وتعتبر الفوتوغرافية الإماراتية بدرية الشحي من الرائدات بهذا المجال ، إذ تعمل حاليا اغتنام أجمل اللحظات التي توثقها في سفراتها التي تقوم بها للدول العربية والأوربية لتحويل ما تلتقطه لصور ناطقة لخيال المتلقي والتمعن بجماليات الأماكن التي توثقها الفوتوغرافية الإماراتية بدرية الشحي .

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