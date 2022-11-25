الإكوادور تؤجل تأهل هولندا إلى ثمن نهائي المونديال

المستقلة/- تعادل منتخب هولندا مع نظيره الإكوادور، بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب ” خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة.

وسجل كودى جاكبو، هدف منتخب هولندا، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، من تسديدة صاروخية سكنت على يمين حارس منتخب الإكوادور، وهو ثانى أهدافه فى البطولة بعد هدفه فى مرمى منتخب السنغال فى الجولة الأولى.

 

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن جاكبو، أصبح ثانى لاعب هولندى يسجل فى أول مباراتين له فى كأس العالم، بعد ممفيس ديباى فى مونديال عام 2014.

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