الإقليم كردستان سجّل أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا خلال العام الحالي

المستقلة / – أعلن المتحدث باسم وزارة صحة إقليم كردستان آسو حويزي، أن الإقليم سجّل أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا خلال العام الحالي.

وقال حويزي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، “وفقا للمعلومات الأولية فإنه اليوم تم تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان”، مشيراً إلى “إدخال عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وإن الأسرة في العناية المركزة سائرة نحو الامتلاء، وقد لا يبقى مكان للمصابين”.

وأضاف، “للأسف بسبب عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصحية، وبعد مرور أربعة أشهر وخلال هذا العام ولأول مرة خلال هذا العام فإنه وبسبب كورونا ولغاية الساعة الـ12 بعد منتصف الليل تم تسجيل 11 حالة وفاة في إقليم كردستان”.

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