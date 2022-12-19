الإعمار والإسكان : خمس مناطق متقدم العمل فيها واثنان منها ستنجز قريباً

المستقلة/- حدد فريق الجهد الحكومي، اليوم الاثنين، المناطق المتقدمة في العمل والتي ستنجز قريباً، فيما أشار إلى إمكانية التعاقد مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتجهيزه بالمواد المطلوبة.

وقال رئيس الفريق وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “أعمال تقديم الخدمات في بغداد وصلت إلى 17 منطقة بنسب إنجاز متفاوتة”، مبيناً أن “المناطق متقدمة العمل فيها هي شاكر العاني، دوانم الشعلة، حي الكوفة، سبع البور، النهروان”.

وأضاف ا٨ن “أولى المناطق التي ستنجر هي شاكر العاني يليها حي الكوفة، حيث الخدمات في هاتين المنطقتين متكاملة من بنى تحيتية وتبليط وماء ومجارٍ وغيرها”، مشيرا إلى أن “فريق الجهد يدخل الأزمة السكنية والشوارع الداخلية”.

وتابع أن “الجهد الحالي كعدد دون مستوى الطموح”، لافتا إلى “إمكانية التعاقد مع مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص في تجهيزنا بالمواد المطلوبة”.

وبشأن الأعمال في الديوانية، ذكر الحساني أنه “تم تشكيل ورش عمل لمتابعة المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة وتأشير المناطق المحرومة”، موضحا أن “الجهد انتقل إلى المحافظة وباشر بـ4 مناطق”.

وأكد أنه “تم وضع آلية لاختيار المناطق، حيث تمون المناطق الأكثر محرومية وفيها نسبة سكان عالية”.

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