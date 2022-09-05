الإعمار : تحقيق نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق موصل – بغداد

الإعمار : تحقيق نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق موصل – بغداد

المستقلة /- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق (موصل – بغداد) بمراحله الثلاثة بطول 115كم.

وذكر بيان للوزارة، تلقت المستقلة، أنها ” حققت نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق (موصل – بغداد) بمراحله الثلاثة بطول كلي يبلغ 115كم”.

وأضاف، أن “الطريق بممرين للذهاب والاياب ويُعد من الطرق ‏الحيوية ‏والستراتيجية الرابطة بين محافظات الوسط والشمال، ويستخدم لنقل المسافرين والبضائع التجارية والمحاصيل الزراعية”

وأكد، أن “الأعمال في المشروع تسير بوتائر متصاعدة لإنجازه وفق المواصفات الفنية المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة”.

وأشار إلى، أن “طول المرحلة الأولى من الطريق (شرقاط – رمضانيات) يبلغ 31 كم ، بنسبة إنجاز بلغت91%، وطول المرحلة الثانية من الطريق (مفرق – قيارة – رمضانيات) يبلغ 39 كم بنسبة إنجاز بلغت 90%، والمرحلة الثالثة من الطريق (موصل – قيارة) بطول 45 كم بنسبة انجاز بلغت نحو 23%” .

وأوضح البيان، أن “الأعمال تضمَّنت قشط المناطق المتضررة، وإزالة طبقات الاسفلت ذات التخددات والشقوق الكبيرة، وإعادة تأهيل القناطر الصندوقية والأنبوبية وفرش طبقات الاسفلت الرابطة والطبقة السطحية المعالجة بالبوليمير، وتأهيل الأكتاف وأعمال التخطيط والسياج الوقائي”.