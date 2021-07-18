الإعلان عن تأسيس تجمع الصحفيات العراقيات

المستقلة/- أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن اطلاق تجمع جديد للصحفيات العراقيات.

وقال بيان عن الجمعية انها عقدت يوم امس السبت الموافق، اجتماعا لتأسيس تجمع للصحفيات العراقيات، بهدف مواكبة المتغيرات على الساحة الاعلامية فيما يخص عمل المرأة وتشعب منافذها الامر الذي يتطلب ان تكون لها جهة راعية مدافعة عن حقوقها اسوة بجميع المهن الاخرى وبصورة خاصة تلك المهن ذات التماس المباشر بالحدث ومتغيراته، ولسد الفراغ الحاصل في مجال عمل المرأة بسلك الصحافة والاعلام سواء الرسمي المؤسساتي او الاهلي الاكثر تأثيرا بالظروف.

وأشار البيان ان الصحفية ريا فائق قدمت لاعمال الاجتماع ومحاوره بالاشارة اولا الى الهدف من تأسيس هذا التجمع في هذا الوقت بالذات، ولاجل التعريف بالهوية الاعلامية ذات الطابع النسائي وما تحتاجه من تكاتف نحن احوج ما نكون اليه اليوم في قضايانا المصيرية، كما ناقش المجتمعون وضع خطة عمل ونظام اساسي للتجمع وصيغ التوسع واهم الخدمات المقدمة وطرائق الاتصال النوعية في تحشيد الجهود لتدعيم التجمع واهدافه واليه التعريف بالتجمع لاستقطاب صحفيات اخريات للانضمام للتجمع من مختلف الفئات سواء الصحفيات الشابات ام المتمرسات.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على كتابة نظام داخلي اساسي للتجمع، ووضع ضوابط للانضمام واطر العمل كما تم تسمية اللجان لتوزيع المهام بين الاعضاء المؤسسات وهن: ريا فائق،واسراء طارق،وهديل لطيف،وصفا الطائي، وفاطمة الدليمي،إضافة الى ثروت حسين

واعرب الحضور من الصحفيات عن تثمينهن للخطوة الاولى في ولادة “التجمع الامل” في الدفاع عن حقوق الاعلاميات بآليات سليمة ترقى الى مصاف الدول المتقدمة والقوانين الرصينة التي تضمن الانطلاقة الايجابية على امل التوسع وايجاد منافذ الدعم الذي نتمنى ان يكون بنوافذ الامل المعنوية اولا و بما يوازي مكانة حواء في الاعلام والصحافة وقدرتها على تفعيل نجاح العمل الاعلامي