الإعلام الحكومي تؤكد ضبط هدرًا بالمال العام في ميناء أم قصر الشمالي

المستقلة/- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الخميس، ضبط هدرًا بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، في ميناء أم قصر الشمالي في البصرة، بعد التدقيق والمطابقة الميدانية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ان “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط هدرٍ بالمال العام بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار عراقي، وذلك بعد مراجعه دقيقة ومكثفة لإجراءات خاصة بإرسالية (شيش حديد التسليح) وردت إلى المنفذ”.

وأضاف البيان ان “عملية الضبط مت بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الدكتور عمر الوائلي، والذي أكد، أنّ الجهد الرقابي الذي مارسته الهيئة كشف عن عدم استيفاء أجور حماية المنتج المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٨، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة وتم استيفاء الرسوم المطلوبة وفق القرار والقوانين النافذة”.

واشار إلى أنّ “هذه ليست المره الأولى أو الأخيرة التي تتمكن فيها ملاكات الهيئة من ضبط الإرساليات المخالفة للقوانين، وأوضح أنّ الهيئة مستمرة في ضبط أمن المنافذ، ومنع الهدر بالمال العام في جميع حدود العراق السيادية”.

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