الإعلام الامني يصدر توضيحا بشأن الرتل العسكري المتجه للأنبار

المستقلة/- أصدرت خلية الإعلام الأمني توضيحا بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباءً عن قيام (فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية).

وقال بيان عن الخلية أن “هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم”.

وشدد على “أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية”.

ودعا البيان الذين تداولوا هذه الأنباء إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً”.