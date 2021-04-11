الإعلام الأمني يعلن عن تدمير عدة أوكار وأنفاق لداعش بعمليات متفرقة

المستقلة /… أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير عدة أوكار وأنفاق لتنظيم داعش وقتل عدد من عناصره بعمليات متفرقة ضمن قاطع ديالى.

وقالت الخلية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد  إنه “بعد أن انطلقت القطعات الامنية صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، فقد تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير اربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية من قبل طيران الجيش، وتدمير كرفان وعجلة زراعية”.

واضافت “في محور القوات الخاصة تم تدمير وكرين و3 قنابر هاون وصاروخ قاذفة”.

اما في محور الحشد الشعبي ووفقا للبيان فقد “تم تدمير معبر وعجلتين وضبط دراجة نارية”، في حين تمكنت قوات الرد السريع وضمن محورها من تدمير 4 أوكار و3 عبوات ناسفة، ودمرت نفقين و3 قنابر هاون. (النهاية)

 

 

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