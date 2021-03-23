الإعلام الأمني : مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار بغداد

المستقلة /… أفادت خلية الإعلام الأمني بمصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية.

وذكرت الخلية في بيان زتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء أن انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته، كمعلومات أولية عن الحادث.

يذكر ان مصدر امني ذكر أن سائق الدراجة كان يحمل رمانة يدوية عدد اثنين وعبوة ناسفة محلية الصنع، وأن المعلومات الاولية تشير الى انه كان ينوي نقل هذه المواد الى مكان معين وخلل اصابة المواد المتفجرة ادى الى وقوع الحادث ومقتل الناقل. (النهاية)