الإعلام الأمني : القبض على عدد من المطلوبين في عمليات أمنية بعدة محافظات

المستقلة /- أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على عدد من المطلوبين وضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات في عمليات أمنية بعدة محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الثلاثاء، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات غرب نينوى، من العثور على ٣ بنادق نوع كلاشنكوف و١٠ عبوات ناسفة محلية الصنع، وتم القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب”.

وأضافت، أن “قوة من قيادة عمليات الانبار، شرعت بمرافقة الجهات المختصة بتنفيذ واجب بحث وتفتيش والقاء القبض في عدة مناطق ضمن محافظة الانبار، وتم العثور في منطقة 7 كيلو على عبوات ناسفة على شكل جلكان عدد /20، ومسطرة عدد/20 وصاعق عدد/20، وفي منطقة البو سديرة تم العثور على عبوات ناسفة مختلفة عدد / 10، وفي منطقة العكبة حيث عثرت على عبوات ناسفة مختلفة عدد/10.

وتابعت، “كما تم القاء القبض على المطلوبين عدد /3 وفق المادة 1/4 ارهاب في مناطق مختلفة”.

وأشار البيان إلى أن “قطعات مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، نفذت واجب تفتيش وتطهير في منطقة جزيرة البو الدور، حيث تم تطهير مساحة 1500 متر مربع”.

ولفت إلى أنه “خرجت ايضاً مفرزة معالجة القنابل التابعة إلى قيادة عمليات صلاح الدين بواجب مشترك لإزالة الالغام، وتم إتلاف اطلاقات مكنايتين عيار 40 ملم عدد /3، ورمانة يدوية RBG عدد/ 2”.

وذكر البيان، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، بتفتيش عدد من المناطق لغرض القاء القبض على المطلوبين حيث تمكنت من القاء القبض على 90 مطلوباً وفق مواد مختلفة، كما ضبطت بندقية ومواد مخدرة و عجلات دون لوحات”.

وختم، “ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شرعت قوة من فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى بواجب بحث وتفتيش عن المطلوبين، حيث تم القاء القبض على ثلاثة من المطلوبين في إحدى البساتين وفق احكام المادة ٤١٣ ق. ع”.

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