الإعلام الأمني : اعتداء داعشي على أبراج نقل طاقة ببابل فٌسر على أنه قصف طائرات حربية

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المستقلة /- أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض أبراج نقل طاقة شمالي بابل إلى اعتداء من قبل عناصر “داعش”، مبينة أن البعض فسر ذلك على أنه “قصف طائرات حربية”.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، “تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية”.

وأضافت الخلية في بيانها، أن “قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي”.

وكانت الخلية نفت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعرض القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى “اعتداءات” ليلة أمس.

وتداولت وسائل إعلام، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنباء تحدث عن وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل، ناجمة عن قصف جوي.

وأشارت وسائل الإعلام تلك، نقلاً عن مصادرها بأنه تم رصد تحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

من جهتها، نفت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية، الثلاثاء، شنها أي غارات في العراق، بحسب قناة “الجزيرة”.

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