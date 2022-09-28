الإعلام الأمني: اصابة 133 شخصا بسبب الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية

المستقلة/- قالت خلية الاعلام الأمني أن الاحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد اليوم اسفرت عن إصابة 133 شخصا.

وذكر بيان مقتضب عن الخلية أنه “نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً”.

ودعا البيان الجميع الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد..