الإعلامي المثير للجدل احمد هيثم يباشر بتصوير الموسم الجديد من (جكمجة)

المستقلة/-بعد موسمين من برنامج (جكمجة) حقق من خلالهم احمد هيثم اكثر من 150.000.000 مائة وخمسين مليون مشاهدة متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اثارت الكثير من ردرد الأفعال الإيجابية والسلبية ايضاً ، قرر العودة بموسم ثالث مختلف كلياً على حد قوله في لقاء تم بثه عبر احدى الفضائيات العربية.

يوضح هيثم ان الموسم الجديد سوف يكون أطول وقتاً وقد يصل الى ساعة كاملة لكل حلقة، وتضمين مشاهدة تمثيلية واستضافات لشخصيات بارزة قد يكون رئيس الوزراء العراقي الحالي (مصطفى الكاظمي) احداها.

وقام هيثم بتقديم الموسم الأول من برنامج جكمجة في عام ٢٠٢٠، وتابعه الموسم الثاني في عام٢٠٢١ على التوالي.

و حصل الموسم الاول على اكثر من 100 مليون مشاهدة متفرقة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة وحاز الموسم الثاني على حوالي ٦٠ مليون مشاهدة ايضاً.

وتم بث الموسم الاول على شبكة قنوات العراق والمدينة والموسم الثاني على قناة INEWS الفضائية.

وأشار الإعلامي أحمد هيثم إلى ان الموسم الثالث سيكون انتاجه ضخم ومن المقرر أن يتم بثه عبر قناة Utv الفضائية او MBC عراق الفضائية.

يشار أن برنامج جكمجة يتم في أطار ترفيهي نقدي ساخر ، يعتمد على تفكيك (وتفسيخ) العديد من الأحداث الهامة على الساحة ورصد المشاهير وكافة الاشياء المحيطة ودراستها بشكل مفصل وبسيط وكوميدي بنفس الوقت لمعرفة حقيقتها.

وتحتوي صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 800 الف متابع على فيسبوك و500 الف مشترك على يوتيوب و250 الف متابع على انستغرام.