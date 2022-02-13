الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة

المستقلة/- اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الأحد ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢ حكما بإعدام اثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين ادينوا بارتكاب الجريمة، أحدهم ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته”.

وأضاف أن “الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات”، لافتا إلى أن “المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق “.

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