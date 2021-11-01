الإعدام شنقا حتى الموت لقاتل مراسل ومصور قناة دجلة الفضائية

المستقلة/-أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اقدم على قتل المجنى عليهما (احمد عبد الصمد) الذي يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية و(صفاء عبد الحميد) الذي يعمل مصورا في القناة نفسها اثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة والتي حدثت مطلع العام الحالي والهدف منها زعزعة الامن والاستقرار واشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية “.

وأضاف أن ” الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.