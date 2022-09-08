الإطار التنسيقي ينفي علاقاته بحساب وزير الاطار

المستقلة /- علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، على حساب ينشط عبر مواقع التواصل تحت مسمى “وزير الإطار”.

وخلال الأيام الماضية نشط هذا الحساب، لنشر توجهات وآراء سياسية تدعي تمثيل وجهة نظر الإطار التنسيقي على غرار حساب “وزير القائد”، الذي يمثل توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي أقر به الأخير في وقت سابق.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “ما تسمى بصفحة (وزير الاطار)، لا تمثل أي من قوى وقادة الاطار التنسيقي الشيعي، ولا تعبر عن وجهة نظر هذه الأطراف”، مؤكداً أنها “صفحة وهمية لا نعرف لمن تعود ومن أين تدار”.

وبين الفتلاوي ان “صفحة (وزير الاطار)، ربما تقف خلفها جهات تعمل على اثارة الفتنة والخلاف بشكل أكبر مع التيار الصدري”، مشدداً على أنها “صفحة لا تمثل آراء قادة وكتل الإطار”.

ودعا الفتلاوي، “الجهات الأمنية المختصة وكذلك القضائية، لمتابعة هذه الصفحة وغيرها من الصفحات الوهمية، التي تريد اثارة الفتنة واشعال الحرب الاهلية”.

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