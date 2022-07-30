الإطار التنسيقي يقرر التصعيد والخروج بتظاهرات مقابلة

المستقلة/- دعا الاطار التنسيقي للقوى الشيعية أنصاره للخروج بتظاهرات، مقابلة للتظاهرات التي اطلقها التيار الصدري واقتحمت المنطقة الخضراء ومقر البرلمان.

وقال الاطار في بيان أصدره اليوم “نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية.”

وفي الوقت الذي أوصى “بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد”، دعا “جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة”.

وحمل البيان “الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون”..

وشدد على أن “الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط احمر”، داعيا الى “الاستعدادا للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة”.