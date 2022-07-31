الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر عصر الغد قرب الخضراء

المستقلة/- دعا بيان أصدرته ما اطلق عليه (اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة) الى التظاهر عصر يوم غد الاثنين على مشارف المنطقة الخضراء.

وقال بيان عن اللجنة التي أعلنت عن نفسها قبل يومين بعد بيان باسم الاطار التنسيقي يدعو الى التظاهر ” ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة اطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية الى ان يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء الاف الشهداء بوجه #الطغيان الدكتاتوري و #الاحتلال و #الطائفية و #الإرهاب الداعشي ومستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه”.

ووصف البيان الأحداث الأخيرة المتمثلة باقتحام المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري مبنى البرلمان والاعتصام به بأنها “تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها”.

وأضاف البيان ” #موعدنا غداً الساعة الخامسة عصراً على أسوار #الخضراء”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بيان اليوم أبناء الشعب والعشائر العراقية الى الالتحاق بما وصفه الثورة العفوية.