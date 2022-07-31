الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر عصر الغد قرب الخضراء

المستقلة/- دعا بيان أصدرته ما اطلق عليه (اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة) الى التظاهر عصر يوم غد الاثنين على مشارف المنطقة الخضراء.

وقال بيان عن اللجنة التي أعلنت عن نفسها قبل يومين بعد بيان باسم الاطار التنسيقي يدعو الى التظاهر ” ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة اطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية الى ان يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء الاف الشهداء بوجه #الطغيان الدكتاتوري و #الاحتلال و #الطائفية و #الإرهاب الداعشي ومستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه”.

ووصف البيان الأحداث الأخيرة المتمثلة باقتحام المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري مبنى البرلمان والاعتصام به بأنها “تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها”.

وأضاف البيان ” #موعدنا غداً الساعة الخامسة عصراً على أسوار #الخضراء”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بيان اليوم أبناء الشعب والعشائر العراقية الى الالتحاق بما وصفه الثورة العفوية.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الاطار التنسيقي يصف دعوة الصدر الأخيرة بالانقلاب على الشرعية

اخبار العراق

الصدر يدعو العشائر العراقية وباقي فئات الشعب للالتحاق بـ “الثورة”

اخر الاخبار

انهيار صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

اخر الاخبار

في يوم الأسطول الحربي ..بوتين يوقع بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة

اخبار العراق

موارد ميسان ترصد تصاريف المياه وتتابع جدول المراشنة وصولا الى حصة البصرة

اخبار العراق

ميسان تدرج مشاريع خدمية ضمن قانون الامن الغذائي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يصف دعوة الصدر الأخيرة بالانقلاب على الشرعية

اخبار العراق

الصدر يدعو العشائر العراقية وباقي فئات الشعب للالتحاق بـ “الثورة”

اخر الاخبار

في يوم الأسطول الحربي ..بوتين يوقع بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة

اخبار العراق

موارد ميسان ترصد تصاريف المياه وتتابع جدول المراشنة وصولا الى حصة البصرة

اخبار العراق

ميسان تدرج مشاريع خدمية ضمن قانون الامن الغذائي

اخر الاخبار

المعارضة مشروع مؤجل وفكرة صامتة

اخر الاخبار

فوز ساحق للبريطاني جاك دينيس في السباق الأول للجائزة الكبرى للفورمولا إي لندن

اخر الاخبار

فوز ساحق للبريطاني جاك دينيس في السباق الأول للجائزة الكبرى للفورمولا إي لندن

اخر الاخبار

الجسمي يضيئ ليل عمّان مع الجمهور الأردني بحفل أسطوري

ثقافة وفنون

BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

فائق الشيخ علي يهاجم احداث “البرلمان العراقي ” ويوصفه بـ “اقتراح غبي”

اخر الاخبار

عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

اخر الاخبار

مارك زوكربيرغ يربح 21 مليون دولار .. والسبب منزله

اخر الاخبار

اسامة النجيفي يتحدث عن “حرب أهلية” وخيمة في العراق

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

اخر الاخبار

وزير القائد يرفق صورة للسيد “مقتدى الصدر” يدعو بها الى السلام