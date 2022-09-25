الإطار التنسقي : موعد لقاء الصدر في الحنانة لم يحدد إلى الآن

المستقلة /- كشف الإطار التنسقي، الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مساعي اللقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة الذي وصفه بـ”المخرج الحقيقي للأزمة”.

وقـال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطـار التنسيقي، سالم العنبكي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة،إن “موعد لقاء الحنانة لم يحدد إلـى الآن، وأن الجميع بانتظار ذلك اللقاء لمعرفة مطالب التيار”، مؤكداً أن “هناك مساعٍ حقيقية للوصول إلى ترضية الأطراف الأكثر صعوبة وعلى رأسها التيار الصدري عبر طرح تطمينات تمهد لعقد جلسة حوار يكون أحد أطرافها التيار، مع علم جميع الأطراف خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد”.

وبخصوص جلسة البرلمان المزمع عقدها، أعرب العنبكي عن أمله بأن “تعقد في الأيام القليلة المقبلة”، مؤكداً أن “رؤساء الكتل يسعون لإجراء اللقاء الثلاثي لأنه المخرج الحقيقي للأزمة”.

وأوضح أن “اللقاء الذي جمع مرشح رئاسة الـوزراء محمد شياع السوداني بالنواب لم ينسف اللقاء الثلاثي المرتقب في الحنانة”، وأنه “كان مجرد حوار مع النواب من أغلب الكتل ولم تصدر أي ردة فعل سلبية من التيارالصدري إزاءه”.