الإطاحة بمتهم خطير في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اعلنت  قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، القائها القبض على متهم خطير بجرائم القتل العمد في احد الاقضية .

وقالت المديرية في بيان ، عن تمكن قوة مشتركة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات ومكافحة الارهاب ، من إلقاء القبض على احد المتهمين الخطرين بعد تنفيذها عملية أمنية ناجحة .

وأشارت الى ان المتهم مطلوب بجرائم القتل العمد وفق المادة (٤٠٦ /١/ أ) من قانون العقوبات .

و اوضحت أن هذه العملية جاءت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص ، بإمرة مدير القسم العميد كاظم زغير موسى ،منوهة الى ان المتابعة أدت الى تمكن فريق العمل من اعتقال المتهم بعد مطاردته في احدى مناطق القضاء المذكور.

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