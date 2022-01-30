الإطاحة بمتهم خطير في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، القائها القبض على متهم خطير بجرائم القتل العمد في احد الاقضية .

وقالت المديرية في بيان ، عن تمكن قوة مشتركة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات ومكافحة الارهاب ، من إلقاء القبض على احد المتهمين الخطرين بعد تنفيذها عملية أمنية ناجحة .

وأشارت الى ان المتهم مطلوب بجرائم القتل العمد وفق المادة (٤٠٦ /١/ أ) من قانون العقوبات .

و اوضحت أن هذه العملية جاءت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص ، بإمرة مدير القسم العميد كاظم زغير موسى ،منوهة الى ان المتابعة أدت الى تمكن فريق العمل من اعتقال المتهم بعد مطاردته في احدى مناطق القضاء المذكور.