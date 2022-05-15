الإطاحة باحد أكبر تجار المخدرات في ميسان

بحوزته اربع كيلوات ونصف الكيلو كريستال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاحد ، عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت بأحد أكبر تجار المخدرات في سيطرة أمنية .

وقالت المديرية في بيان ” تمكنت مفارز سيطرة الحولي الجنوبي بالاشتراك مع مفارز قسم المخدرات ، من اعتقال أحد اكبر تجار المخدرات”.

وأشارت الى العثور بحوزته (4 ونصف كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة.

وأوضحت ان عنلية الاعتقال تمت عبر عملية نوعية استندت على معلومات دقيقة .

وأضافت المديرية ، ان مفارزها المختصة باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً.

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