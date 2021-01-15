الإطاحة باثنين من اخطر تجار ومتعاطي المخدرات في العراق

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المستقلة /…أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار تمكنها من الإطاحة باثنين من تجار ومتعاطي المخدرات في قضاء الرمادي غرب العراق .

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بالاتجار وتعاطي الحبوب المخدرة في قضاء الرمادي”.

واضاف انه “وبعد استحصال الموافقات الرسمية من قاضي التحقيق المختص، تم تشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه للمكان المقصود، وإلقاء القبض عليهم”

وأشار إلى “المتهم الأول كان بحوزته اكثر من مئتي حبة، اما الثاني فوجد بحوزته 44 حبة”.

وتابع البيان انه “تم تنظيم أوراق التحقيق ومحضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة، وتم إيقاف المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية” .( النهاية)

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