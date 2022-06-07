الأولمبي العراقي يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

المستقلة/-  استطاع المنخب الأولمبي العراقي قلب تأخره امام منتخب الكويت الى فوز بثلاثة اهداف لهدف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من نهائي أبطال اسيا .

وشهدت المباراة التي جرت، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان ، تقدم الفريق الكويتي بهدف سجله يوسف الرشيدي في الدقيقة 12.

و ضيع الرشيدي ضربة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يرد المنتخب العراقي بثلاثية عن طريق منتظر محمد (35) ومؤمل عقيلي (59) ومحمد الباقر (82).

وبهذا الفوز حل الفريق العراقي بالمركز الثاني خلف استراليا الذي فاز على الأردن 1-0 في المباراة التي جرت على ستاد لوكوموتيف في طشقند، بالتوقيت نفسه.

وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق و4 للأردن، في حين بقي رصيد الكويت خالياً من النقاط، لتتأهل أستراليا والعراق إلى الدور ربع النهائي.

ويقابل المنتخب العراقي في الدور الربع النهائي فريق أوزبكستان القوي ، يوم السبت المقبل.

وتصدر منتخب أوزبكستان مجموعته بفوزين على قطر وتركمانستان وتعادل مع ايران .

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