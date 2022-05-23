الأنواء الجوية العراقية: موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم الاثنين

الأنواء الجوية العراقية: موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم الاثنين

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، ان موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “البلاد شهدت منذ ساعات الصباح الاولى موجة غبار شديدة ادت الى انعدام الرؤية في بعض المناطق”.

واضاف ان “هذه الموجة ستبدأ بالزوال ابتداءً من مساء اليوم”.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أعلنت وزارة النقل، إيقاف الرحلات الجوية في مطارات العراق اليوم.

وأكدت وزارة الصحة، استعداد كوادرها للتعامل مع الحالات المرضية الناجمة عن موجة الغبار وتوفير جميع المستلزمات.