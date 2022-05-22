الأنواء الجوية العراقية : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد الاثنين

المستقلة / – أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة مطر خفيفة في اقسامها الجبلية ومغبر مع حدوث عواصف ترابية في باقي اقسامها ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأضاف أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً ومغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ومغبراً مع حدوث عواصف ترابية في اماكن متعددة منها ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ،في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وتابع، أن “الطقس ليوم الاربعاء سيكون صحواً ومغبراً ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

ولفت الى، أن “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع غبار خفيف في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ،في حين ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.