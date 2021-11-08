الأنبار.. ثاني محافظة تفتتح مركزا لحماية المرأة

المستقلة/- افتتحت محافظة الأنبار اليوم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل من كندا والسويد، مركزاً لحماية المرأة في قضاء هيت.

ويغطي المركز المحافظة بأكملها وسيقدم المساعدة النفسية والقانونية والاستشارات الطبية والإحالة وخدمات الصحة الإنجابية وحماية الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وستستفيد النساء والفتيات أيضًا من البرامج التعليمية التي تركز على المهارات الحياتية وسبل العيش والمشاركة المدنية.

وحضر الافتتاح مهند زبار، قائممقام هيت، والدكتورة ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، وممثلون من المجتمع المدني والمنظمات النسائية.

وقال زيبار في كلمة بالمناسبة: “أود أن أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للنساء والفتيات في الأنبار. نحن ممتنون لوجود مثل هذا المركز لأول مرة في الأنبار، ولا سيما في قضاء هيت. النساء مكون أساسي في المجتمع لذا علينا حمايتهن ودعمهن من أجل تنمية الأنبار. وسيضمن هذا المركز أن تتلقى الناجيات من العنف على الخدمات المناسبة، وأن تتاح لهن الفرصة للبدء من جديد ولا يتركن خلف الركب.”

وخاطبت الدكتورة كولومبيا الحضور، مؤكدة دور النساء والفتيات في عملية التنمية: “النساء والفتيات هم جوهر كل مجتمع. هم القوة التي تدفع المجتمعات إلى الأعلى. سيعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمه للشركاء المحليين في الأنبار لضمان تلبية احتياجات وحقوق النساء والفتيات، وحمايتهن من أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي”.