الأنبار … النزاهة تكشف تفاصيل قضية فساد جديدة

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن ضبطها موادَّ طبيَّة خاصَّة بجراحة القلب مُنتهية الصلاحية، وحالات مساومةٍ واستغلالٍ للمرضى في أحد المُستشفيات في محافظة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (9 شباط 2022)، بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُستشفى الفلوجة التعليميِّ، تمكَّن من ضبط موادَّ طبيَّةٍ خاصَّةٍ بعلاج وإجراء عمليَّات الجراحة الخاصَّة بالقلب مُنتهية الصلاحية، مُبيّنةً ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من تلك المواد في مخزن المواد الطبيَّة في شعبة القسطرة بالمُستشفى”.

وأضافت إنَّ “الموادَّ التي تمَّ ضبطها شملت (275) أنبوب توصيل المادة المُلوَّنة إلى غرف القلب، و(380) أنبوب توصيل المادة المُلوَّنة إلى شرايين القلب، و(1100) كانيولا تثقيب كبيرة لإدخال الأنابيب من خلالها إلى القلب، فضلاً عن (22) مادَّة استخراج الخثرة من الأوعية الدمويَّة، و(40) ساعةً خاصَّةً بنفخ البالون داخل الشرايين، وشبكات تُزرَعُ داخل القلب، وبطاريات تشغيل القلب، وموصل ذي ثلاثة اتجاهاتٍ لربط الأنابيب الداخلة إلى القلب”.

وأوضحت أنَّ “تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن قيام الدكتور المُختصِّ بالتداخل القسطاري في مُستشفى الفلوجة التعليمي بمساومة وإجبار بعض المرضى الذين يرومون إجراء عمليَّاتٍ في المُستشفى على شراء (شبكات وبالونات) خاصَّة بشرايين القلب من إحدى الصيدليَّات الخارجيَّة، بالرغم من توفُّرها مجاناً في المُستشفى”.

واشار البيان الى انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الماضي عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وهـدرٍ في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار بــ (7) ملـيارات ديـنارٍ.