الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة للمحتفلين باعياد النوروز

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المستقلة/- وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للنوروز 2022 رسالة الى المحتفلين باعياد النوروز الذي وصفه بانه احتفال بالتنوع.

(المستقلة) تنشر الرسالة كاملة مترجمة الى العربية كما وردتها من (يونامي):

 

نوروز هو احتفالٌ بالبدايات الجديدة.

بداية عامٍ جديد. حلول الربيع. تجديد الطبيعة.

نوروز هو أيضاً احتفالٌ بتنوعنا.

فهو يوحّد أكثر من 300 مليون شخصٍ، ما بين الأجيال وما وراء الحدود.

حان الوقت لأن نتعرف على بعضنا البعض، وعلى ثقافاتنا وعالمنا.

ونوروز هو تذكيرٌ بكلّ شيءٍ مشتركٍ بيننا.

وهو يعزّز المصالحة وحسن الجوار.

إنه يردّد صدى قيم الأمم المتحدة للسلام وحقوق الإنسان والكرامة.

وإذ تواجه البشرية تحدياتٍ غير مسبوقة، فلنسترشد بروح نوروز التضامنية ونجدّد تعهدنا بالعيش في وئام، ونحمي كوكبنا ولا نترك أحداً خلف الركب.

أتمنى للجميع نوروزاً مفعماً بالسعادة والصحة والسلام.

(انتهى)

ويعد النوروز عطلة رسمية في ايران والعراق  و قرغيزستان وأذربيجان، كما يُحتفل به في تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وولاية كوجارات الهندية وشمال في غرب الصين، وأفغانستان، والباكستان، والاتراك.

ويعد الأكراد النوروز عيداً قوميّاً، ويروون أنه اليوم الذي انتفض فيه الأكراد تحت راية كاوه الحدّاد ضدّ الملك الضحّاك.

صور عن احتفالات النوروز في مناطق مختلفة من العالم

 

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