الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الامين العام للامم المتحدة

المستقلة/- اعرب الأمين العام للامم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل حكومةٍ عراقيةٍ جديدةٍ في العراق، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حسب بيان عن ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

ونوه دوجاريك الى تعيين نساءَ في ثلاثةٍ من أصل 21 منصبا وزاريا تم شغلها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

واعرب عن أمل الأمين العام أن يتم شغل المنصبَين الوزاريين المتبقيين بسرعة.

وحثّ الأمين العام الحكومةَ الجديدةَ على الوفاء بمطالب شعب العراق، والتي طال أمدها، من أجل الإصلاح والمساءلة ومستقبلٍ أفضل.

وأكد من جديد أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمةً التزاماً كاملاً بدعم العراق حكومةً وشعباً.

 

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