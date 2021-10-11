الأمين العام للأمم المتحدة يثني على الانتخابات ويؤكد التزامه بدعم العراق

المستقلة/- اثنى الأمين العام للأمم المتحدة على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونوه في بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إلى الجهود المكثّفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مبكرةٍ سلميةٍ إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبلٍ أفضل.

وحثّ الأمين العام أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحلّ أية نزاعاتٍ انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

وأكد من جديد أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم حكومة العراق وشعبه.