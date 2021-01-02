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الأمير النائم يستجيب من جديد لتوجيهات الطبيب – فيديو

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المستقلة /- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لم يتم تحديد توقيت تصويره، الأمير الوليد وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها “الأمير النائم” ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك “الأمير النائم” رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

وقالت في تعليق عام 2019: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”.

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