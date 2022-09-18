الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلن جهاز الامن الوطني، الاحد، عن تمكن مفارزه من الإطاحة بأحد تجار المخدرات في محافظة ميسان.

وقال بيان عن الجهاز “في إطار عملياته النوعية المستمرة لمحاصرة تجار المخدرات ومروجيها، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد جمع المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة ميسان وبحوزته (٤٠) كغم من مادة الكريستال المخدرة”.

وأشار البيان الى تدوين أقوال المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.