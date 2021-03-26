الأمن الوطني يلقي القبض على شخص في ميسان بحوزته (1 كغم) الكرستال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن جهاز الأمن الوطني في ميسان، الجمعة، عن تمكن مفارزه من القبض على شخص يتاجر بالمخدرات.

وقال بيان أن مفرزة من الجهاز تمكنت من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة وعثر بحوزته (1 كغم) من مادة الكرستال،مشيرا إلى أن المواد كانت مخبأة بطريقة معقدة داخل عجلته.

وأكد البيان تدوين اقوال المتهم اصولياً ، مبينا بأنه اعترف بتجارة ونقل المخدرات من منطقة العزير الى العاصمة بغداد، وقد تمت إحالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه.