الأمن الوطني يلقي القبض على ارهابيين اثنين في بغداد

المستقلة.. اعلن جهاز الامن الوطني عن تمكن قوة تابع للجهاز في محافظة بغداد من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصر امني يعمل بما يسمى ديوان الجند التابع لقاطع شمال بغداد.

وقال بيان عن الجهاز تلقت (المستقلة ) نسخة منه،اليوم الثلاثاء، في وقت لاحق تمكنت القوة بعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال احد عناصر ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لديوان الجند ضمن قاطع الفرات في احدى احياء العاصمة.

وأشار الى تدوين اقوالهما اصولياً و”اعترفا بتنفيذهما عدة عمليات بحق المواطنين علاوة على اشتراكهما بالتعرضات التي استهدفت النقاط العسكرية الثابتة”؛ مبينا انه تم احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.