الأمن الوطني يعتقل (16) متهماً بأزمة الوقود في أربع محافظات

المستقلة/-  اعلن جهاز الامن الوطني عن اعتقال 16 متهما بأزمة الوقود التي تشهدها عدد من المحافظات.

وقال بيان عن الجهاز، الخميس، انه بدأ حملة استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة ملف المشتقات النفطية وتفكيك ازمة الوقود في البلاد، وإستكمالاً للجهود النوعية التي يبذلها ضباط ومنتسبي جهاز الأمن الوطني في الحد من عمليات التهريب والتجارة في السوق السوداء في عموم المحافظات.

وأشار الى تمكن مفارز الجريمة الإقتصادية في محافظة القادسية، من الإطاحة بثلاثة موظفين في إحدى دوائر البلدية في المحافظة، متورطين بعمليات سرقة وتهريب مادة (الكاز) المخصصة للدائرة وبيعها في السوق السوداء داخل المحافظة، مبينا أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية وإستحصال الموافقات القضائية .

وفي ذات السياق تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ديالى بالتنسيق مع قيادة العمليات في المحافظة من مداهمة ثلاث مواقع منفصلة مخصصة لخزن وتهريب المشتقات النفطية.

وذكر البيان انه تم ضبط بداخلها صهاريج ومضخات وخزانات بداخلها (2400) لتر من مادة (البنزين) ، كما تم القاء القبض على المسؤولين عنها والبالغ عددهم خمسة متهمين ومصادرة الكمية المضبوطة، واغلاق المواقع المذكورة بصورة نهائية.

وفي محافظة صلاح الدين وبالتحديد في قضاء بيجي تمكنت مفارز الامن الوطني بعد تكثيف الجهد الميداني من ضبط محطتين اهلية تعمد اصحابها زيادة أسعار مادة (البنزين) خلافاً للتسعيرة المعتمدة من قبل وزراة النفط مستغلين ازمة الوقود الحاصلة؛ و جرى اعتقال القائمين عليها.

كما تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى من ألقاء القبض على (6) متهمين من اصحاب الساحات والكراجات المخصصة لبيع وشراء المشتقات النفطية “في السوق السوداء” والتسبب بأزمة وقود مفتعلة، وقد ضبط بحوزتهم ما يقارب (51 ألف) لتر من مادة الكاز الابيض.

وأكد البيان تقديم جميع المتورطين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون.

اعتقال عدد من المتسببين بازمة الوقود

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الأمن الوطني يعتقل (16) متهماً بأزمة الوقود في أربع محافظات

اخبار العراق

وزارة الصحة : مرض الكوليرا لا يزال تحت السيطرة

اخبار العراق

مصدر : مجلس النواب أبلغ 73 مرشحاً لحضور جلسة اداء اليمين الدستوري

اخبار العراق

المرور العامة تتفق مع شركة المانية لإنشاء مشروع لطبع لوحات المركبات

اخبار العراق

لجنة برلمانية تتوقع إقرار قانون العطل الرسميَّة خلال الدورة الحالية

اخر الاخبار

رئيس بايرن ميونيخ : ليفاندوفسكي ما زال لاعباً في صفوف النادي

اخر الاخبار

الخارجية : واشنطن لا تسعى لوضع العراقيل أمام استيراد الغذاء والأسمدة من روسيا

اخر الاخبار

الخارجية : واشنطن لا تسعى لوضع العراقيل أمام استيراد الغذاء والأسمدة من روسيا

اخر الاخبار

مسؤول رفيع : واشنطن ستقترح على قمة G7 زيادة الضغط على روسيا

اخر الاخبار

وكالة الصحة البريطانية : العثور على فيروس شلل الأطفال في مجاري لندن

اخر الاخبار

منصة صينية تضع قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية

اخر الاخبار

طبيب روسي يوصي بعدم تناول القهوة والمشروبات الكحولية قبل الرحلة الجوية

اخبار العراق

التسجيل العقاري في الأنبار تعتمد نظاماً الكترونياً لحفظ بيانات المواطنين

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب الزيادات الكبيرة في اسعار الفائدة

اخبار العراق

العمل : شمول اكثر من 300 ألف أسرة بقانون الامن الغذائي

اخبار العراق

السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

اخبار العراق

لجنة الاوقاف النيابية تطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في المدينة المنورة