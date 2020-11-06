الأمن الوطني يضبط اربع شاحنات محملة ببضائع مهربة

المستقلة.. اعلن جهاز الامن الوطني عن تمكن مفارزه في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس،بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة.

وقال بيان عن الجهاز،اليوم الجمعة، أن الشاحنات كانت تحمل “خمسة وعشرين الف هاتف نقال، ومئة وثلاثين كاميرة مراقبة، وستمئة وخمساً وعشرين حاسبة محمولة”، مبينا انها كانت تهرب إلى العاصمة بغداد.

وأشار الى انه “تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية”، منوها الى أن المضبوطات سلمت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.