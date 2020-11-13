الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات

المستقلة ..تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان.

وقال بيان عن الجهاز تلقت (المستقلة) نسخة منه تم العثور “بحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها”.

وأشار الى  تدوين اقوالهم اصولياً و”اعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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