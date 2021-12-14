الأمن الوطني : ضبط كمية من المخدرات داخل وكر في محافظة ميسان

المستقلة /- أعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط كمية من المخدرات داخل وكر في محافظة ميسان.

وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه “بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي ذي قار وميسان بعد مقاطعة المعلومات، من مداهمة أحد أوكار تجار المخدرات بناحية العزير في محافظة ميسان، وضبطت بداخله 12 كغم من المواد المخدرة”.

 

واضاف، “وجرى تنظيم محضر ضبط أصولي والتحفظ على المضبوطات لحين اكتمال الإجراءات المتعلقة بملف الدعوى”.

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