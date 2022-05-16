الأمن الوطني بميسان يفكك شبكة لتجارة المخدرات في الفرات الاوسط

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية الامن الوطني في ميسان عن تمكن مفارها تمكنت بكمين محكم من إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة ويقود شبكة في محافظات الفرات.

وقالت المديرية في بيان ” انها القت القبض على اكبر تاجر للمخدرات”، مشيرة الى العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية.

وأشار اليان الى العثور بحوزة هذا التاجر نحو (14) كغم من مادة الكرستال و (1) كغم من مادة الحشيشة.

اضاف كما تمَّ بدلالته تحديد أفراد شبكته الاربعة الذين توزعوا بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف؛ مبينا القيام بمداهمة أوكارهم والقاء القبض عليهم وضبط مبلغ مالي قرابة (13) مليون دينار عراقي كانت بحوزتهم لغرض المتاجرة.

وأكد البيان تدوين اقوال أعضاء الشبكة أصولياً واحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، منوها الى انه سيعمل على تسليم المواد إلى دوائر الصحة المعنية بقرار قضائي لغرض اتلافها.