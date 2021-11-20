الأمن الفلسطيني يكثف تواجده في محافظة الخليل لتجنب فتنة عشائرية جديدة

المستقلة/- مراد سامي/..تواصل السلطة الفلسطينية عملها هذه الفترة على اعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي في الضفة الغربية بهدف تسريع تعافي الاقتصاد الوطني الفلسطيني المتعثر حتى اللحظة بسبب تبعات جائحة كوورنا.

وأجرى الرئيس أبو مازن في رام الله مؤخرا مباحثات مطولة مع محافظي كل من جنين والخليل الى جانب قيادات في الاجهزة الأمنية الفلسطينية على رأسهم رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح  لإيجاد حل للانفلات الأمني في المحافظتين والحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص.

كما كثفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواجدها في محافظة الخليل في الأيام الأخيرة، على خلفية اتساع الخلافات العشائرية بين العشيرتين العويوي والجعبري.

وتجددت الخلافات بين عائلتي الجعبري والعويوي في شهر تموز/يوليو الماضي، اثر مقتل باسل الجعبري، في جريمة اعتبرتها عائلة العويوي انتقامًا لدوره في جريمة قتل وقعت قبل سنوات، وهو ما رفضته عائلة الجعبري مؤكدة عدم صلة باسل بالجريمة المذكورة.

هذا واعتبر مصدر أمني مسؤول عن بعض الجهات ومن بينهم حماس تعمل على الاستثمار السياسي لهذه الوقائع عبر تأجيج نار الفتنة العشائرية لتأليب الرأي العام ضد السلطة الفلسطينية.

وتعرضت حماس لانتقادات عديدة في وقت سابق بعد ثبوت تورطها في محاولات لتجييش الشارع الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية والعمل على تغذية الانفلات الأمني في الضفة تمهيدا للسيطرة عليها في سيناريو مشابه لانقلاب 2007 في قطاع غزة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إقامة دبي تتربع على عرش التميز وتفوز بأربع جوائز

اخبار فلسطين

الأمن الفلسطيني يكثف تواجده في محافظة الخليل لتجنب فتنة عشائرية جديدة

اخر الاخبار

الاثنين المقبل .. فرض الاغلاق الشامل في النمسا

اخبار العراق

البحرين تبحث مع كربلاء دخول الزائرين

اخبار العراق

أيبرا تحتفي باليوم العالمي للفلسفة .. في ظل مسارات متعددة

اخر الاخبار

الملتقى العربي للتراث الثقافي 2021 يختتم أعماله في دبي

اخبار العراق

الخالصي يحذر من حرب أهلية داخلية نتيجة صراع أحزاب السلطة

اخبار العراق

الخالصي يحذر من حرب أهلية داخلية نتيجة صراع أحزاب السلطة

اخبار العراق

فاو تقيم ورشة عمل لنظراء قطاع الثروة الحيوانية في النجف وكربلاء

اخبار العراق

انطلاق منصة “اليو-ريبورت” رسميا في العراق

اخر الاخبار

بوتين يتّهم الغرب بتصعيد النزاع مع اوكرانيا

اخر الاخبار

بولندا ترفض الحوار مع حكومة لوكاشنكو ..وبيلاروسيا تزيل مخيمين للمهاجرين

اخر الاخبار

المخرج الأمريكي تارانتينو امام القضاء بسبب “بالب فيكشن”

اخبار العراق

عودة الوجبة الأولى من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الى بغداد