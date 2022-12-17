الأمن الأردني: تراجع ملحوظ في أعمال الشغب

المستقلة / الاردن / أكد الأمن الأردني ، أنه تعامل مع أحداث شغب في عدة مناطق في المملكة، وألقى القبض على 44 شخصا، مشيرا إلى تراجع في أعمال الشغب.

وأصدر الأمن بيانا يوم امس الجمعة جاء فيه : “لن نتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وندعو الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها”.

وأضاف “تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لا سيما في محافظات الجنوب”.

وفي وقت سابق، قدّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم امس الجمعة، واجب العزاء في العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وأكد العاهل الأردني، خلال جنازة “الدلابيح”، الذي لقي حتفه برصاصة غادرة، أنه “سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين”.

ومضى قائلا “الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك”.

وكان الدلابيح لقي حتفه بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس في أثناء أداء واجبه خلال أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون بمنطقة الحسينية في محافظة معان.

وكان سائقو شاحنات ووسائل نقل مختلفة أعلنوا إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات. وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، أدت لتوقف حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.