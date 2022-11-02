الأمن الأذربيجاني يعلن عن اعتقال مجموعة “سرية” تتبع للمخابرات الإيرانية

المستقلة/- أعلن جهاز أمن الدولة الآذري أن أذربيجان اعتقلت أمس الثلاثاء، مجموعة من الأشخاص تتبع للمخابرات الإيرانية، وتعمل ضد مصالح الأمن القومي للبلد، حسب وكالة الأنباء الأذرية.

وقالت الوكالة إن الجماعة المسلحة تم تشكيلها سراً من قبل المخابرات الإيرانية الخاصة، من خلال غرس “الأفكار الدينية المتطرفة”.

واوضحت “تم نقل أعضاء الجماعة المسماة حركة الوحدة الإسلامية، عبر دول مختلفة إلى طهران وسوريا من أجل الخضوع للتدريب العسكري والحصول على التمويل”.

كما جلبت الجماعة كتباً ومقاطع فيديو تروج “لمواقف متطرفة ودينية متطرفة ضد أفكار التطور الحديث والدولة العلمانية”، حسب تعبير الوكالة.

ووفقا لجهاز أمن الدولة الآذري فإن أحد المشتبه بهم من أعضاء المجموعة السرية، اعتُقل أثناء “محاولته عمل إرهابي” في دولة ثالثة لم يسمها.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران في السنوات الأخيرة، وسط صراع باكو مع جارتها اللدود أرمينيا مع أرمينيا؛ الحليف الوثيق لطهران.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت مقالات افتتاحية متعددة في وسائل الإعلام بأذربيجان أفراد القومية الأذرية في شمال إيران إلى محاولة الانفصال عن طهران، وسط تحذير المسؤولين الإيرانيين مما سموها “الجهود الخارجية” لتعطيل العلاقات بين البلدين.

وفي العام الماضي، تصاعدت التوترات بين أذربيجان وإيران بعد أن بدأت أذربيجان استهداف الشاحنات الإيرانية بغرامات واعتقالات، ووجهت إيران قوات عسكرية إلى الحدود وحذرت من النفوذ الإسرائيلي بالقرب من حدودها.

وقال الجنرال أحمد علي كودرزي؛ قائد حرس الحدود الإيراني، في ذلك الوقت أن القوات الإسرائيلية موجودة في “مناطق حساسة” في دول الجوار وتقوم بأعمال استخبارات وتجسس، ونصح الدول الإسلامية “بعدم السماح بذلك”، بحسب ما نقلته الإذاعة الإيرانية الحكومية.

كما ذكر أن إسرائيل حرضت دول الجوار على اتخاذ إجراءات بشأن حدودها أو فرض رسوم باهظة على المركبات الثقيلة، في إشارة واضحة إلى الرسوم التي فرضتها أذربيجان على سائقي الشاحنات الإيرانيين

ورفضت دائرة الحدود الحكومية الأذرية (SBS) المزاعم الإيرانية بوجود إسرائيلي على أراضيها؛ قائلة إن أذربيجان “لا تحتاج إلى دعم القوات الأجنبية”.

وكان للسفير الإيراني في باكو عباس موسوي، يد في التوترات آنذاك، حيث زعم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام ممولة من طهران، أن “هناك 1000 عنصر إسرائيلي و 1800 عنصر من تنظيم داعش في أذربيجان وأن إسرائيليين لديهم معدات متطورة في أذربيجان لعبوا دورًا في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده”.