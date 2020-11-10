الأمم المتحدة توقع اتفاقية تمويل مع فرنسا لدعم تنمية القدرات الانتخابية في العراق

المستقلة.. رحبت الأمم المتحدة في العراق بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال بيان عن الأمم المتحدة أن المساهمة ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة.

وقال سفير فرنسا في العراق برونو أوبير ” إن الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق”.

و وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع، والذي وصفته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأنه ” يعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية”.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: ” يستحق العراقيون عملية انتخابات نزيهة وشفافة – عملية تضمن سماع احتياجاتهم وتلبيتها  في نهاية المطاف”

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