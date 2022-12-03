الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الجهود لضمان مجتمع شامل في العراق

المستقلة/- أكدت الامم المتحدة التزامها بدعم حكومة العراق لتعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال بيان عن مكتب منسقة الشؤون الانسانية المقيمة في “يونامي” بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.” يهدف هذا اليوم إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة للأشخاص المتأثرين بإعاقات طبيعية والذين اصيبوا بها في الحرب ضد الإرهاب وتحشيد الدعم لكرامة وحقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لالتزامات العراق الوطنية والدولية”.

واشار البيان الى أن العراقي فيه “أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وقد تأثر بشكل غير متكافئ بعقود من الحروب والصعوبات الاقتصادية. ويمكن أن تتفاقم التحديات التي يواجهونها بسبب وصمة العار والتمييز”.

واوضح ان الأمين العام للأمم المتحدة اطلق في حزيران 2019، استراتيجية الأمم المتحدة للإعاقة. التي توفر الأساس لأحراز التقدم المستدام والتحويلي في إدماج منظور الإعاقة عبر جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. “ومن خلال هذه الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الادراك الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن حقوق الإنسان”.

واكد البيان أن التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة العراقية في الحفاظ على كرامة وحقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات.

وبين أن منظومة الأمم المتحدة في العراق تلعب أيضًا دورًا في تعزيز النهج القائم على الحقوق في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية من خلال عملها، بما في ذلك دعم حكومة العراق والعمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز مجتمع شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالبنية التحتية والأنظمة والسياسات.

وشدد على وجوب “أن تكون المناهج شاملة وتتبع شعار “لا شيء عنا، بدوننا”؛ اضافة الى وجوب “استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة حول الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها، لإبلاغ البرامج الإنسانية والإنمائية بشكل أفضل”.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام محمد إسحق زى: ” في 3 كانون الأول، كما هو الحال في كل يوم، يجب أن نتذكر أنه يجب تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع،”

واضاف “ستواصل الأمم المتحدة في العراق التمسك بهذا الالتزام والدعوة لإدراك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من الاستثمار في مستقبل مشترك.”