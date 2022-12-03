الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الجهود لضمان مجتمع شامل في العراق

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

المستقلة/-  أكدت الامم المتحدة التزامها بدعم حكومة العراق لتعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال بيان عن مكتب منسقة الشؤون الانسانية المقيمة في “يونامي” بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.” يهدف هذا اليوم إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة للأشخاص المتأثرين بإعاقات طبيعية والذين اصيبوا بها في الحرب ضد الإرهاب وتحشيد الدعم لكرامة وحقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لالتزامات العراق الوطنية والدولية”.

واشار البيان الى  أن العراقي فيه “أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وقد تأثر بشكل غير متكافئ بعقود من الحروب والصعوبات الاقتصادية. ويمكن أن تتفاقم التحديات التي يواجهونها بسبب وصمة العار والتمييز”.

واوضح ان الأمين العام للأمم المتحدة اطلق في  حزيران 2019، استراتيجية الأمم المتحدة للإعاقة. التي توفر الأساس لأحراز التقدم المستدام والتحويلي في إدماج منظور الإعاقة عبر جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. “ومن خلال هذه الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الادراك الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن حقوق الإنسان”.

واكد البيان أن التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة العراقية في الحفاظ على كرامة وحقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات.

وبين أن منظومة الأمم المتحدة في العراق تلعب أيضًا دورًا في تعزيز النهج القائم على الحقوق في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية من خلال عملها، بما في ذلك دعم حكومة العراق والعمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز مجتمع شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالبنية التحتية والأنظمة والسياسات.

وشدد على وجوب “أن تكون المناهج شاملة وتتبع شعار “لا شيء عنا، بدوننا”؛ اضافة الى وجوب “استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة حول الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها، لإبلاغ البرامج الإنسانية والإنمائية بشكل أفضل”.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام محمد إسحق زى: ” في 3 كانون الأول، كما هو الحال في كل يوم، يجب أن نتذكر أنه يجب تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع،”

واضاف “ستواصل الأمم المتحدة في العراق التمسك بهذا الالتزام والدعوة لإدراك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من الاستثمار في مستقبل مشترك.”

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

ثورة بركان ماونا لوا  تجذب الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة

اخر الاخبار

سواريز الغاضب: على الاتحاد الدولي شرح ما حدث!

اخر الاخبار

حركة الشباب تسيطر على بيدوا عاصمة الجنوب الغربي في الصومال

اخر الاخبار

نيمار يعاني من الاصابة.. ويسابق الزمن للمشاركة امام كوريا الجنوبية

اخبار العراق

اعتقال شخص نفذ “12 “عملية سطو مسلح على مكاتب صيرفة بكربلاء والنجف

اخبار مصر

“تريند اليوم” جديد آيه عبدالله

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ثورة بركان ماونا لوا  تجذب الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة

اخر الاخبار

سواريز الغاضب: على الاتحاد الدولي شرح ما حدث!

اخر الاخبار

نيمار يعاني من الاصابة.. ويسابق الزمن للمشاركة امام كوريا الجنوبية

اخبار العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الجهود لضمان مجتمع شامل في العراق

اخبار العراق

اعتقال شخص نفذ “12 “عملية سطو مسلح على مكاتب صيرفة بكربلاء والنجف

اخبار مصر

“تريند اليوم” جديد آيه عبدالله

اخبار العراق

صحيفة : تغييرات السوداني بالاجهزة الامنية بدأت تثير قلق الادارة الامريكية

اخبار العراق

صحيفة : تغييرات السوداني بالاجهزة الامنية بدأت تثير قلق الادارة الامريكية

اخبار العراق

مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اكثر من 700 مليون دولار

اخبار مصر

أصالة تعتذر للمصريين بسبب حديثها في حفلها الأخير

علوم و تكنولوجيا

جوجل تطرح بعض الميزات الجديدة للهواتف الذكية

اخر الاخبار

تقرير .. لقاح جديد ضد فيروس كورونا ومتغيراته يظهر الأيام المقبلة

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 .. تستكمل مباريات اليوم السبت بمواجهتين من دور الـ16 النهائي

اخر الاخبار

المفاجات تتواصل.. الكاميرون تحرج البرازيل بفوز تاريخي للمنتخب الكاميروني

اخر الاخبار

منتخب سويسرا يكسب صربيا (2-3) ويتأهل إلى الدور المقبل

اخر الاخبار

الكرملين يرفض شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

اخر الاخبار

حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الإماراتي بأمسية غرامية وطنية