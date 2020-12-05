الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا في الشتاء

المستقلة /- تكثر الأمراض الجلدية في فصل الشتاء بسبب شدة الطقس البارد والجاف، خصوصًا على البشرة.

اكتشفي الأمراض الجلدية الخمس الأكثر انتشارًا في فصل الشتاء:

1- الصدفية

مرض “الصدفية” يُعتبر في الأساس مرضًا مناعيًّا، وأحيانًا يلعب العامل الوراثي فيه دورًا، ويظهر مرض الصدفية على شكل التهاب في الجلد، مع ظهور طبقة مغطاة بقشور رقيقة بيضاء، وعادة ما ينتشر المرض عند الركب أو منطقة الكوع وأحيانًا في فروة الرأس، وتعتبر الصدفية من الأمراض التي تزداد حدّتها في فصل الشتاء، بسبب تكوين أجسام مضادّة تنتج المرض بشكل أكبر.

2- الجرب

ينتشر مرض الجرب بسبب نوع من الطفيليات الجلدية التي تنتشر في فصل الشتاء، وهو ينتقل من خلال الاحتكاك بالشخص المصاب بالمرض، حيث تقوم الحشرة الطفيلية التي تسبب الجرب بالدخول تحت الجلد، وتصنع لنفسها خندقًا تتكاثر فيه، لتبدأ أعراض المرض بالظهور مثل الحكة القوية. ولتجنّب هذا المرض يجب الحفاظ على النظافة الشخصية، والابتعاد عن استخدام أدوات الشخص المصاب بالمرض.

3- الأكزيما الدهنية

الأكزيما الدهنية واحدة من الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، وهي تصيب بشرة الوجه، والرأس، وأعلى الظهر والصدر؛ وهذا المرض عبارة عن احمرار يصيب الجلد مع ظهور قشرة دهنية، ويرى بعض الأطباء أنَّ الإصابة بهذا المرض، يعود إلى وجود بعض الفطريات التي تتغذى على الإفرازات الدهنية، بسبب عدم تعرّض البشرة للشمس بشكل منتظم.

4- تورم الأطراف والحكة

يعتبر تورم الأطراف من الحالات المرضية الشائعة في فصل الشتاء، وذلك لعدم وصول الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف بسبب برودة الطقس، وينتج عن ذلك الاحمرار في الجلد، والتورم والحكة، وعلاج هذا المرض هو في الحفاظ على تدفئة الجسم والمكوث في مكان دافئ، وارتداء المزيد من الملابس.

5- التينيا الجلدية:

مرض التينيا الجلدي يصيب منطقة القدم ويزداد في فصل الشتاء، والسبب الأساسي هو عدم تجفيف القدم جيدًا من الماء، ما يؤدي إلى ظهور علامات بيضاء ذات رائحة كريهة بين الأصابع، ولتجنّب هذا المرض يجب تجفيف القدمين بشكل جيد بعد غسلهما، وتهوئة القدم من وقت إلى الآخر ورش البودرة لتقليل التعرّق.