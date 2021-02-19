الأكثر بشاعة.. شاب يستعين بوالدته لقتل شقيقه الصغير في دولة عربية

المستقلة /… قامت الشرطة السورية بإلقاء القبض على شخص قتل أخيه غير الشقيق، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد تعذيبه بوحشية، بالاشتراك مع والدته “زوجة والد الضحية”.

وورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بقيام شخص وامرأة مجهولي الهوية، بإحضار حالة وفاة غير طبيعية لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا إلى عيادته الخاصة، ثم لاذا بعدها بالفرار؛ حيث اتضح أن جثة الحدث عليها آثار تعذيب، وفق (صدى).

وعقب تحريات مكثفة عن المشتبه بهما تم إلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترف أخ الضحية بتعذيب المجني عليه وشقيقه البالغ 11 عامًا، منذ 3 أيام بالاشتراك مع والدته (زوجة والد الضحيتين)، مبررًا وجود خلافات عائلية مع زوجة الأب وبحجة عدم الانصياع إلى أوامرها.

وأشار إلى أنه بالاشتراك مع والدته، ربط الضحية بواسطة حبل وضربه بالعصا على أنحاء جسده كافة، ثم دهنا جسد الضحية بمادتي المازوت والبنزين وحرقاه حتى فارق الحياة، فيما ترك الأخ الأصغر مكبلًا بالحبال في المنزل، وعندما نقلا الضحية إلى إحدى العيادات في المنطقة، فوجئا أنها عيادة الطبيب الشرعي، فلاذا بالفرار. (النهاية)

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