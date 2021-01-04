الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة غريبة بمكان انعقاد القمة الخليجية

المستقلة /- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً أثارت الجدل التقطتها عدسات الأقمار الصناعية عبر “Googleearth”، لمكان انعقاد القمة الخليجية المزمع عقدها بعد غدا الثلاثاء 5 يناير 2021.

ويظهر من الصور المتداولة كمية من الجبال الصخرية الضخمة، التي تحاوط مكان انعقاد القمة، والذي هو بالأساس منتجع صحراوي حديث الإنشاء تم بناؤه بين سلسلة من الهضاب والكثبان الرملية في الشمال الشرقي لمدينة العلا شمال السعودية.

وأبدى ناشطون استغرابهم من المكان الذي خصصه ابن سلمان لانعقاد القمة، وسط الجبال والصحاري متسائيلن عن سبب ذلك خاصة وأن مثل هذه القمم والمؤتمرات الهامة تحتضنها قاعات مؤتمرات الرياض وقصور العائلة الحاكمة دائما.

صور من موقع Googleearth تظهر موقع انعقاد القمة الخليجية يوم الثلاثاء المقبل.

وتبين الصور منتجعاً صحرواياً حديث الإنشاء تم بناؤه بين سلسلة من الهضاب والكثبان الرملية في الشمال الشرقي لمدينة #العلا شمال #السعودية. pic.twitter.com/Z8SDUrHtQ5 — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) January 4, 2021

كواليس القمة الخليجية غير مطمئنة

ولا تزال الأنباء تتداول حول كواليس انعقاد القمة الخليجية القادمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ساعات أمس السبت، خبراً مفاده بغياب الأمير القطري تميم بن حمد آل ثان عن القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض في الخامس من يناير للعام الجديد 2021 الجاري.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تسلم الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض.

القمة الخليجية

وأفاد بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، بأن آل ثاني تسلم رسالة الصباح، من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، خلال استقباله بالعاصمة الدوحة.

كما تشهد الساحة الإعلامية حالة هجوم غير مبرر تشنه الأبواق الإماراتية المدعومة من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ضد قطر وضد أميرها ومواقفها السياسية والمعلنة تجاه المصالحة مع الأطراف العربية المحاصرة لها.

الأزمة الخليجية

ومنذ 2017، تشهد منطقة الخليج العربي حالة من القطيعة، شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، ضد دولة قطر، بدعوى قيام الأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب، وتقويض الأنظمة العربية الحاكمة، واحتواءها لمعارضين مطلوبين للعدالة. الأمر الذي تنفيه الدوحة بشكل كامل، وتعتبره مجرد محاولة لسلبها سيادتها وقرارها المستقل.